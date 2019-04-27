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За сутки сразу трое туляков стали жертвами мошенников

За сутки сразу трое туляков стали жертвами мошенников

Полиция напоминает о правилах безопасности.

Накануне жертвой мошенничества стал 21-летний житель Новомосковска. Неизвестный в социальной сети «ВКонтакте» представился его знакомым и, под предлогом займа денег, завладел деньгами в сумме 2 тысячи 900 рублей, которые заявитель сам перевёл со своей банковской карты на карту мошенника.

Ещё один 42-летний житель Новомосковска перевёл такую же сумму денег неизвестному гражданину, который разместил на сайте «Avito» объявление о продаже пневматического пистолета.

А в Плавске 57-летняя жительница районного центра перевела со своей карты 66 тысяч рублей неизвестному мужчине, который по телефону представился сотрудником службы безопасности. По всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить деньги в качестве оплаты за товар либо услуги по сомнительные объявлениям в сети Интернет. Также в случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми. Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

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