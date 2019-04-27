Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе над Тульской областью и вернулся в Москву

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Сегодня, 27 апреля, самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Волгоград, развернулся в воздухе и вернулся в столицу. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Сообщается, что самолет вылетел из Шереметьево, долетел до юга Тульской области, а затем развернулся и отправился обратно.

По данным РИА «Новости», это произошло по техническим причинам. Уточняется, что в аэропорту воздушное судно заменили и пассажиров отправили в Волгоград на другом самолете.