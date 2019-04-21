Пожар из-за пала травы уничтожил многоквартирный дом в Донском. Фоторепортаж

фото Myslo.ru, пресс-службы правительства и из соцсетей.

Пожар в микрорайоне Подлесный в Донском около трех часов дня. Начался он с пала травы на поле в Узловском районе, после чего огонь добрался до города перекинулся на двухэтажный многоквартирный дом.

В соцсетях отмечают, что опашка не была произведена, поэтому огонь и смог добраться до дома. В результате пожара никто не пострадал.

Очевидцы сняли видео ЧП. Открытый огонь был потушен еще днем. В ходе горения перекрытия дома частично обрушились. По информации соцсетей, еще час назад на месте работали пожарные.

Напомним, ситуацию с расселением жителей дома, а это четыре семьи, взял на контроль по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев. По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям предложено временно разместиться в гостинице города.