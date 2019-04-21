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Пожар из-за пала травы уничтожил многоквартирный дом в Донском. Фоторепортаж
фото Myslo.ru, пресс-службы правительства и из соцсетей.

Пожар из-за пала травы уничтожил многоквартирный дом в Донском. Фоторепортаж

Жителям предложено временно разместиться в гостинице города.

Пожар в микрорайоне Подлесный в Донском около трех часов дня.  Начался он с пала травы на поле в Узловском районе, после чего огонь добрался до города перекинулся на двухэтажный многоквартирный дом. 

В соцсетях отмечают, что опашка не была произведена, поэтому огонь и смог добраться до дома.  В результате пожара никто не пострадал.

Очевидцы сняли видео ЧП. Открытый огонь был потушен еще днем. В ходе горения перекрытия дома частично обрушились. По информации соцсетей, еще час назад на месте работали пожарные.

Напомним, ситуацию с расселением жителей дома, а это четыре семьи, взял на контроль по поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев.  По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям предложено временно разместиться в гостинице города. 

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Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 1
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 2
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 3
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 4
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 5
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 6
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 7
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 8
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 9
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 10
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 11
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 12
Пожар в многоквартирном доме в Донском, Фото: 13
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 22:10 0
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