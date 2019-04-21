Где в Туле отключат электричество 22 апреля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов от электроснабжения будут отключены следующие дома:
- ул. Дальняя, 7-43-а (нечётн.), 8-48 (чётн.),
- ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.),
- п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),
- ул. Фестивальная, 50-112-а (чётн.), 81-107 (нечётн.),
- пер. Грачевский, 1-18,
- ул. Нагорная, 1-10,
- 6-й-Горельский пр-д, 20, 22,
- 7-й Горельский пр-д, 63,
- п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
- ул. Гоголевская, 1-4,
- ул. Менделеева, 1, 2,
- ул. Скуратовская, 133, 125,
- Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б.
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