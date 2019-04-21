новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 22 апреля

Где в Туле отключат электричество 22 апреля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов от электроснабжения будут отключены следующие дома:

  • ул. Дальняя, 7-43-а (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-148 (чётн.),
  • ул. Фестивальная, 50-112-а (чётн.), 81-107 (нечётн.),
  • пер. Грачевский, 1-18,
  • ул. Нагорная, 1-10,
  • 6-й-Горельский пр-д, 20, 22,
  • 7-й Горельский пр-д, 63,
  • п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2,
  • ул. Гоголевская, 1-4,
  • ул. Менделеева, 1, 2,
  • ул. Скуратовская, 133, 125,
  • Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
отключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пожар из-за пала травы уничтожил многоквартирный дом в Донском. Фоторепортаж
Пожар из-за пала травы уничтожил многоквартирный дом в Донском. Фоторепортаж
Астрономы объяснили, почему над Землей взошла розовая Луна
Астрономы объяснили, почему над Землей взошла розовая Луна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.