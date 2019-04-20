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Спустя три месяца работа канализации в многоквартирном доме на Зеленстрое восстановлена

Спустя три месяца работа канализации в многоквартирном доме на Зеленстрое восстановлена

Жители не смогли заставить жилищников решить проблему и пожаловались губернатору.

Сегодня, 20 апреля, ситуацию проконтролировал начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

УК «Косогорец», которая обслуживает дом № 149 по пр. Ленина в Туле провела все необходимые восстановительные работы на системе хозяйственно-бытовой канализации.

До 9 мая управляющая компания взяла обязательство провести очистку и дезинфекцию технического подполья многоэтажки, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, на оперативном совещании у губернатора 1 апреля чиновникам было не до смеха – губернатор разбирал обращения граждан и обнаружил «футболистов» как в правительстве, так и в районных администрациях. Чиновники «футболили» обращения граждан.

Одно из обращений было от жителей дома №149-А по пр. Ленина в Туле. Они жаловались, что в водоем – реку Рогожню и Упу - стекает канализация. И никто не принимает меры. Myslo.ru неоднократно писал об это проблеме. Но решение ее все время ограничилось локально: прочисткой коллектора у пруда, расположенного рядом с домами.

Губернатор тогда жестко раскритиковал работу ГЖИ Тульской области и потребовал в срочном порядке решить проблему.

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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 21:14 0
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