Спустя три месяца работа канализации в многоквартирном доме на Зеленстрое восстановлена

Сегодня, 20 апреля, ситуацию проконтролировал начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

УК «Косогорец», которая обслуживает дом № 149 по пр. Ленина в Туле провела все необходимые восстановительные работы на системе хозяйственно-бытовой канализации.

До 9 мая управляющая компания взяла обязательство провести очистку и дезинфекцию технического подполья многоэтажки, сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Напомним, на оперативном совещании у губернатора 1 апреля чиновникам было не до смеха – губернатор разбирал обращения граждан и обнаружил «футболистов» как в правительстве, так и в районных администрациях. Чиновники «футболили» обращения граждан.

Одно из обращений было от жителей дома №149-А по пр. Ленина в Туле. Они жаловались, что в водоем – реку Рогожню и Упу - стекает канализация. И никто не принимает меры. Myslo.ru неоднократно писал об это проблеме. Но решение ее все время ограничилось локально: прочисткой коллектора у пруда, расположенного рядом с домами.

Губернатор тогда жестко раскритиковал работу ГЖИ Тульской области и потребовал в срочном порядке решить проблему.