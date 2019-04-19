На улице Марата в Туле столкнулись три легковушки и трамвай
По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал.
Как сообщают очевидцы, на улице Марата, в районе дома № 24 на трамвайных путях произошло массовое ДТП – столкнулись Citroen C4, Chevrolet Cruze, Renault Megane и трамвай. Все транспортные средства двигались в попутном направлении. Фото с места происшествия туляки разместили в соцсетях.
Марата. На данный момент, все трамваи в сторону щегловской засеки и криволучья встали.. ?????? ??Дорогие туляки, если вы являетесь очевидцем ?ДТП ??ЧП ??Автохамов ??Сфотографируйте или запишите на видео ??происходящее и отправьте нам в direct??. Это может кому-то помочь, а мы вас можем отблагодарить за это. #тула #тула71 #тулалайф #туларулит #тулаlife #чптула
Судя по всему, водитель одной из машин резко затормозил, а остальные участники дорожного движения просто не успели вовремя остановиться. Информации о пострадавших не поступало. На момент публикации все участники покинули место ДТП.