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На улице Марата в Туле столкнулись три легковушки и трамвай
Фото: vk.com/tula.life

На улице Марата в Туле столкнулись три легковушки и трамвай

По предварительной информации, в аварии никто серьезно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Марата, в районе дома № 24 на трамвайных путях произошло массовое ДТП – столкнулись Citroen C4, Chevrolet Cruze, Renault Megane и трамвай. Все транспортные средства двигались в попутном направлении. Фото с места происшествия туляки разместили в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марата. На данный момент, все трамваи в сторону щегловской засеки и криволучья встали.. ?????? ??Дорогие туляки, если вы являетесь очевидцем ?ДТП ??ЧП ??Автохамов ??Сфотографируйте или запишите на видео ??происходящее и отправьте нам в direct??. Это может кому-то помочь, а мы вас можем отблагодарить за это. #тула #тула71 #тулалайф #туларулит #тулаlife #чптула

Публикация от ??Тула | Tula (@tula.chp)

Судя по всему, водитель одной из машин резко затормозил, а остальные участники дорожного движения просто не успели вовремя остановиться. Информации о пострадавших не поступало. На момент публикации все участники покинули место ДТП.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 +5
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Место
Тулаулица Марата

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