На улице Марата в Туле столкнулись три легковушки и трамвай

Фото: vk.com/tula.life

Как сообщают очевидцы, на улице Марата, в районе дома № 24 на трамвайных путях произошло массовое ДТП – столкнулись Citroen C4, Chevrolet Cruze, Renault Megane и трамвай. Все транспортные средства двигались в попутном направлении. Фото с места происшествия туляки разместили в соцсетях.

Судя по всему, водитель одной из машин резко затормозил, а остальные участники дорожного движения просто не успели вовремя остановиться. Информации о пострадавших не поступало. На момент публикации все участники покинули место ДТП.