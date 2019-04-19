«Тулагорводоканал» восстановил дорогу к дому бабушки Ани из Скуратово

Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

По поручению региональной прокуратуры, прокуратура Центрального района Тулы провела проверку по факту нарушения законных прав 85-летней бабушки Ани из поселка Южный, которая оказалась заблокирована в собственном доме после того, как коммунальщики заменили трубы прямо под её окнами.

Незамедлительно 11 апреля на место выехал прокурор района Олег Тимаков и его помощник . Выяснилось, что земляные работы сотрудники «Тулагорводоканала» проводили на законных основаниях, однако не восстановили дорогу и грунтовое покрытие после их завершения, грубо нарушив действующие Правила благоустройства. Кроме того, на участке Анны Архиповны был частично поврежден забор.

Администрация Центрального района не только не проконтролировала соблюдение Правил благоустройства, но и не обеспечило благоприятные условия проживания пожилой женщины. В адрес главы районной администрации и гендиректора «Тулагорводоканала» прокурор района внес представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

После принятия мер прокурорского реагирования сотрудники «Тулагорводоканала» отсыпали проход к дому Анны Архиповны щебнем, засыпали ямы и траншеи. Полностью работы будут завершены при установлении сухой погоды.