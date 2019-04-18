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Мотоциклист не виноват в ДТП на Одоевском шоссе
Фото: vk.com/auto2la

Мотоциклист не виноват в ДТП на Одоевском шоссе

Напомним, ДТП произошло вечером 17 апреля.

Ранее мы писали о том, что на Одоевском шоссе произошло ДТП с участием внедорожника и мотоцикла. Стали известны некоторые подробности случившегося.
 
Как сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, в момент ДТП 50-летний водитель автомобиля ZX Land Mark выполнял маневр разворота и не убедился в его безопасности.
 
В результате столкновения 29-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZZ-R 1100 получил повреждения и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи мужчине назначили амбулаторное лечение.
 

Напомним, ДТП произошло вечером 17 апреля, в районе дома №61 на Одоевском шоссе в Туле.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:01 +10
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