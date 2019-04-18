Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с расписанием пассажирского транспорта

Пользователь Myslo Евгений Gren опубликовал в рубрике «Народный журналист» блог о расписании пассажирского транспорта, вернее, о недоработках в информировании туляков и гостей города о маршрутах троллейбусов, трамваев и автобусов.

– Вот вам фотозагадка: на фото расписание транспорта. На какой троллейбус надо сесть пассажиру, чтобы доехать до ул. Болдина? Если я, живя 18 лет в Туле, не смог с ходу разобраться, на какой именно троллейбус мне надо сесть, то гости города тем более ничего не поймут в этой магии цифр, — написал Евгений.

Вот то самое фото:

Чтобы обратить внимание властей на это, туляку пришлось преодолеть целый квест. Подробнее читайте в блоге.

В пресс-службе администрации города прокомментировали эту информацию. Приводим ответ полностью.

— Согласно действующему законодательству в сфере организации пассажирских перевозок требования к расписаниям регулярных перевозок пассажиров, размещенных на остановочных пунктах, распространяются на вид предоставления информации (интервальное или временное отправление транспортных средств). Иных требований к расписаниям движения не предусмотрено.

На остановочных пунктах размещено расписание движения отдельно для каждого вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) содержащее номер маршрута, осуществляющего прохождение данного остановочного пункта.

Каждая единица подвижного состава оборудована маршрутоуказателями, размещенными на лобовом, боковом и заднем стеклах. Маршрутоуказатели, размещенные на лобовом стекле, содержат наименования начального и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных перевозок. На маршрутоуказателе, размещенном на правой стороне кузова по ходу транспортного средства, проставлен номер маршрута регулярных перевозок, а также наименования начального, конечного и основных улиц следования маршрута.

Кроме того, в каждой единице подвижного состава размещена схема движения автобуса, трамвая, троллейбуса соответственно.

АО «ЦДС ТО» в рамках заключенного договора передаются навигационные сведения о движении городского пассажирского транспорта на сервис «Яндекс. Транспорт». С помощью данного сервиса можно проложить маршрут в любую точку города, при этом определяется не только путь следования, но и варианты пересадок на другие маршруты.

Одновременно сообщаем, в настоящее время проводятся мероприятия по указанию наименования маршрута (конечных остановок движения) на расписаниях движения городского общественного транспорта.

Также наш читатель попросил чиновников обратить внимание на новые светодиодные светофоры. По его мнению, они очень сильно слепят водителей в ночное время.

Ответ администрации по этому поводу:

— В соответствии с требованиями действующего законодательства, при установке транспортных светофоров должна быть обеспечена видимость их сигналов с расстояния не менее 100 м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие.