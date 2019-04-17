Фото: vk.com/auto2la
Мотоциклист попал в ДТП на Одоевском шоссе в Туле
По предварительным данным, пострадавший жив.
Как сообщают очевидцы, на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП с участием мотоциклиста и внедорожника. Двухколесный участник дорожного движения врезался в левый бок автомобиля.
По предварительным данным, пострадавший получил травмы, но остался жив. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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