Мотоциклист попал в ДТП на Одоевском шоссе в Туле

Фото: vk.com/auto2la

Как сообщают очевидцы, на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП с участием мотоциклиста и внедорожника. Двухколесный участник дорожного движения врезался в левый бок автомобиля.



По предварительным данным, пострадавший получил травмы, но остался жив. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.



Обстоятельства ДТП выясняются.