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Мотоциклист попал в ДТП на Одоевском шоссе в Туле
Фото: vk.com/auto2la

Мотоциклист попал в ДТП на Одоевском шоссе в Туле

По предварительным данным, пострадавший жив.

Как сообщают очевидцы, на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП с участием мотоциклиста и внедорожника. Двухколесный участник дорожного движения врезался в левый бок автомобиля.

По предварительным данным, пострадавший получил травмы, но остался жив. На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:40 +5
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