В Донском по подозрению в краже задержаны цыган и цыганка

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Накануне в дежурную часть донской полиции поступило сообщение о попытке кражи из неохраняемого недействующего производственного помещения. Двое — мужчина и женщина пытались похитить металлические трубы.

— Сотрудниками полиции они были задержаны, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — Ими оказались нигде не работающие цыгане 1998 и 1993 г. р. Молодые люди были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От мужчины и женщины получены признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.