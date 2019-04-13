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В Донском по подозрению в краже задержаны цыган и цыганка
Фото ukrainianwall.com

В Донском по подозрению в краже задержаны цыган и цыганка

По данным полиции, молодые люди пытались похитить металлические трубы.

Накануне в дежурную часть донской полиции поступило сообщение о попытке кражи из неохраняемого недействующего производственного помещения. Двое — мужчина и женщина пытались похитить металлические трубы.
 

— Сотрудниками полиции они были задержаны, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — Ими оказались нигде не работающие цыгане 1998 и 1993 г. р. Молодые люди были доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. От мужчины и женщины получены признательные показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:59 +5
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