Рекордный Тотальный диктант 2019: более 400 туляков проверили свою грамотность

Фото Юлии Коршуновой

Масштабная «контрольная» прошла в оружейной столице уже в восьмой раз. И снова не обошлось без сюрпризов!

Почти полтысячи жителей Тулы и области пришли на Тотальный диктант в субботу, 13 апреля. По словам организаторов, это самый масштабный диктант из всех, что когда-либо проходили в Туле. И это, кажется, еще не предел: написать диктант можно было онлайн на сайте Тотального диктанта, не выходя из дома, а еще в культурном центре «Типография» и Тульском институте управления и бизнеса. Так что количество участников стремилось, вероятно, к бесконечности!

У туляков диктант популярен потому, что это шанс вернуться в атмосферу школы, выпускных экзаменов, переживаний за оценку. Кто-то приходит узнать, сколько помнит из школьной программы, а кто-то – выяснить, что все забыл. А еще это возможность от души повеселиться с организаторами, дикторами и даже танцорами под зажигательные треки! Ведь от хорошего настроения зависит и хорошая оценка...

В отличие от школы, Тотальный диктант не требует строгого соблюдения правил. Главное – правильно заполнить бланк и допустить как можно меньше ошибок. Не нужно даже указывать настоящее имя: можно писать под псевдонимом! Остальное сделают за вас: проверят, оценят и выложат результаты в личном кабинете на сайте Тотального диктанта.

А после «экзамена» – работа над ошибками: снова шерстить словари, искать правила пунктуации, сравнивать бланки ответов. И, конечно, вернуться на следующий Тотальный диктант вооруженными до зубов ценными знаниям!

Вот что сами участники Тотального диктанта 2019 рассказали о своей подготовке, волнениях и причинах вернуться на «экзамен» снова.

66-летняя Любовь Дмитриевна участвует в Тотальном диктанте уже в пятый раз. На предыдущих диктантах ее сопровождала внучка, но в этот раз Любовь Дмитриевна пробовала свои силы одна. И ей не страшно!

Любовь Дмитриевна – Я занималась на курсах по русскому языку, которые в Ясной Поляне проходили. Это, конечно, хорошая подготовка. Хотя, если ничего не знаешь, и курсы не помогут… Но я в своих знаниях уверена! Результаты ведь с каждым разом все лучше становятся: если в первый раз двойку получила, то в том году – твердая четверка! В школе русский был любимым предметом, литературу обожала. Да и до сих пор стараюсь грамотность поддерживать. Считаю, это очень важно: в карман придется за каждым словом лезть, тяжело станет общаться, если языка не знаешь. Сейчас стараюсь это внучке объяснить. Как и то, кстати, что все предметы нужны и важны – не только русский!

Десятиклассники Вова, Никита, Полина и Даша пришли на Тотальный диктант со своим учителем… физики! Воодушевление НЕ профильного учителя передалось и ученикам: ребята пришли на диктант в первый раз.

– У нас интересная школьная жизнь: везде есть элемент соревнования! И на физике пытаемся друг друга обогнать, и в других предметах. Вот сейчас на Тотальный диктант пришли и тоже выяснять будем, кто круче. Хотя в жизни мы все-таки друзья!

А вот Алена Тимохина преподает другую естественнонаучную дисциплину – химию. В Тотальном диктанте участвует в первый и, кажется, не последний раз, а еще думает о Химическом диктанте.

Алена Тимохина – Со школьной скамьи (подумать только, семь лет прошло…) не писала таких «проверочных». Думаю, грамотность всегда нужна: даже на химии мы пишем русскими буквами, на русском языке. Тем более, надо показывать пример детям. К пропаганде грамотности и учителя русского подключаем! Может, пятерки ребятам ставить, если они Тотальный диктант хорошо напишут… А я готова пятерку поставить своим, если напишут Химический диктант: такой скоро пройдет в Туле. Кстати, считаю, его тоже популяризировать надо, как Тотальный: все-таки химия – царица наук!

Алексей Жуков решил проверить свои знания в первый раз. По его признанию, волнение есть, но любопытства все-таки больше.