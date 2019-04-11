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В Туле поймали несовершеннолетнего водителя-«рецидивиста»
Фото Сергея Старикова

В Туле поймали несовершеннолетнего водителя-«рецидивиста»

Молодого человека несколько раз задерживали за езду без водительского удостоверения.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 апреля на улице Металлургов в Туле сотрудник полиции обратил внимание на подозрительный автомобиль – тонированную отечественную «шестерку».

Страж порядка выяснил, что за рулём находится 17-летний подросток и вызвал экипаж ДПС. Оказалось, что молодой человек уже не раз попадал в поле зрения Госавтоинспекции – его дважды ловили за рулём автомобиля. 

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, получить водительское удостоверение граждане России могут по достижении 18 лет.

Общаться с полицией пришла мать несовершеннолетнего водителя, которая, по нашей информации, не уделяет должного внимания воспитанию сына. Сам же молодой человек, ни капли не смутившись полицейских и собственной матери, сделал «селфи» на фоне эвакуатора, забирающего автомобиль.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +3
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Место
Тулаулица Металлургов

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