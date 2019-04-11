В Туле поймали несовершеннолетнего водителя-«рецидивиста»

Фото Сергея Старикова

Молодого человека несколько раз задерживали за езду без водительского удостоверения.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 11 апреля на улице Металлургов в Туле сотрудник полиции обратил внимание на подозрительный автомобиль – тонированную отечественную «шестерку».

Страж порядка выяснил, что за рулём находится 17-летний подросток и вызвал экипаж ДПС. Оказалось, что молодой человек уже не раз попадал в поле зрения Госавтоинспекции – его дважды ловили за рулём автомобиля.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством, получить водительское удостоверение граждане России могут по достижении 18 лет.

Общаться с полицией пришла мать несовершеннолетнего водителя, которая, по нашей информации, не уделяет должного внимания воспитанию сына. Сам же молодой человек, ни капли не смутившись полицейских и собственной матери, сделал «селфи» на фоне эвакуатора, забирающего автомобиль.