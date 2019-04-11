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Избившую и оскорбившую школьника учительницу из Новомосковска уволят
Кадр из видео

Избившую и оскорбившую школьника учительницу из Новомосковска уволят

По факту случившегося региональное министерство образования проведет проверку.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева прокомментировала ситуацию с избиением подростка на уроке в новомосковской школе № 8.

Напомним, на YouTube появилось видео, на котором видно, как учитель геометрии кричит на стоящего перед школьной доской ученика, бьет его по спине линейкой и оскорбляет перед всем классом.

«Факты, размещенные в сети Интернет, свидетельствуют о грубом нарушении педагогом этических норм и требований к профессиональному поведению, – отметила Алевтина Шевелева. – Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12 апреля с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения.

Министерством образования Тульской области совместно новомосковским с комитетом по образованию инициирована проверка, по результатам которой будут приняты меры в отношении должностных лиц данного учреждения».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +2
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