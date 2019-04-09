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В Туле продолжается театральный проект «Детская классика»

В Туле продолжается театральный проект «Детская классика»

17 апреля в Тульском театре юного зрителя состоится предпремьерный показ спектакля «Винни-Пух».

Мероприятие станет продолжением работы проекта «Детская классика», который реализуется в Год театра в рамках национального проекта «Культура». Он направлен на приобщение юного поколения к лучшим образцам отечественной и зарубежной литературы посредством театрального искусства. В течение года во всех театрах состоятся показы новых премьерных спектаклей. Они пройдут на безвозмездной основе, с последующими зрительскими обсуждениями.

Зрители смогут бесплатно посетить предпремьерные показы по предварительной заявке. После просмотра будет организовано обсуждение спектакля со зрителями.

Подробную информацию можно получить в кассах театра юного зрителя по телефону 56−97−66.

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