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Родители не опознали тело Павла Колесникова. Назначена генетическая экспертиза

Родители не опознали тело Павла Колесникова. Назначена генетическая экспертиза

Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Как стало известно Myslo, недавно закончилась процедура предъявления на опознание тела молодого человека, обнаруженного в Суворовском районе. Отец Павла Колесникова сына не опознал.

Также мама Павла, Светлана, написала об этом на своей страничке в ВКонтакте:

Как стало известно Myslo, тело было сильно обезображено, от одежды остались лишь фрагменты.

По словам следователей, они до сих пор уверены в том, что это именно Павел. На это указывают свидетельские показания, также задержанный указал место, где захоронил труп, и второе место – куда перезахоронил жертву. Именно в том месте и извлекли тело потерпевшего. Все данные указывают на это.

Именно поэтому, чтобы развеять сомнения, по делу назначили генетическую экспертизу.

Старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Тульской области
Анна Киреечева:

«Сегодня проведено опознание тела мужчины, обнаруженного в Суворовском районе Тульской области, отцом Павла Колесникова. По результатам опознания мужчина не смог опознать тело потерпевшего как своего сына Колесникова Павла. В связи с этим следователями Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области назначена молекулярно-генетическая экспертиза (ДНК) с целью установления личности потерпевшего. Также надлежит учитывать, что тело обнаруженного мужчины длительное время было захоронено под землей, в связи с чем внешний облик потерпевшего претерпел серьезные изменения. Подозреваемый по данному уголовному делу также самостоятельно указал следственным органам место, где он захоронил потерпевшего, как он пояснил, Колесникова Павла».

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