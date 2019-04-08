Ночью в центре Тулы на мужчину напали двое грабителей

В Туле задержаны подозреваемые в грабеже. По предварительным данным, на улице Советской двое злоумышленников ночью напали на 34-летнего мужчину. Преступники его избили и забрали мобильный телефон и деньги. Нанесенный ущерб составил 21 тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых.

Ими оказались безработные 42-летний и 36-летний жители Тулы. Оба были ранее судимы за кражи. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».