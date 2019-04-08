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Ночью в центре Тулы на мужчину напали двое грабителей

Ночью в центре Тулы на мужчину напали двое грабителей

Происшествие случилось на ул. Советской.

В Туле задержаны подозреваемые в грабеже. По предварительным данным, на улице Советской двое злоумышленников ночью напали на 34-летнего мужчину. Преступники его избили и забрали мобильный телефон и деньги. Нанесенный ущерб составил 21 тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых.

Ими оказались безработные 42-летний и 36-летний жители Тулы. Оба были ранее судимы за кражи. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +6
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