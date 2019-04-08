Тульские школьники выступят на международном театральном фестивале в Германии

Фото Алексея Мизарева.

Юные актеры выступят со спектаклем «Над пропастью во ржи».

Подростковая труппа театра-студии «Мюсли» выступит на международном фестивале молодежных театров Theaterage am See в немецком городе Фридрихсхафен.

Уже во вторник, 9 апреля, ребята поедут в Германию, чтобы представить на суд международного жюри свой спектакль — сценическую фантазию «Над пропастью во ржи» по мотивам романа Дж. Сэлинджера (режиссер спектакля Людмила Кацеро).

Фестиваль продлится с 10 по 12 апреля. Помимо конкурсной программы участников ожидают мастер-классы по сценическим искусствам от профессионалов и театральные капустники.