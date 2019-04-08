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Тульские школьники выступят на международном театральном фестивале в Германии
Фото Алексея Мизарева.

Тульские школьники выступят на международном театральном фестивале в Германии

Юные актеры выступят со спектаклем «Над пропастью во ржи».

Подростковая труппа театра-студии «Мюсли» выступит на международном фестивале молодежных театров Theaterage am See в немецком городе Фридрихсхафен.

Уже во вторник, 9 апреля, ребята поедут в Германию, чтобы представить на суд международного жюри свой спектакль — сценическую фантазию «Над пропастью во ржи» по мотивам романа Дж. Сэлинджера (режиссер спектакля Людмила Кацеро).

Фестиваль продлится с 10 по 12 апреля. Помимо конкурсной программы участников ожидают мастер-классы по сценическим искусствам от профессионалов и театральные капустники.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:13 0
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