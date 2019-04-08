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На новомосковском рынке уничтожили более 10 кг санкционного сыра
Фото Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.

На новомосковском рынке уничтожили более 10 кг санкционного сыра

На прилавках обнаружили запрещенные сыры из Германии.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям совместно с таможней и транспортной прокуратурой проверили индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынка в Новомосковске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, был установлен факт реализации запрещенной молочной продукции — немецких сыров общим весом 10,7 кг.



Как уточнили в Россельхознадзоре, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция была изъята из оборота и уничтожена путем измельчения с последующей денатурацией и помещением в контейнер твердых бытовых отходов на технической площадке рынка.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:18 −5
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