На новомосковском рынке уничтожили более 10 кг санкционного сыра

Фото Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям совместно с таможней и транспортной прокуратурой проверили индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынка в Новомосковске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, был установлен факт реализации запрещенной молочной продукции — немецких сыров общим весом 10,7 кг.





Как уточнили в Россельхознадзоре, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция была изъята из оборота и уничтожена путем измельчения с последующей денатурацией и помещением в контейнер твердых бытовых отходов на технической площадке рынка.