Фото Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.
На новомосковском рынке уничтожили более 10 кг санкционного сыра
На прилавках обнаружили запрещенные сыры из Германии.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям совместно с таможней и транспортной прокуратурой проверили индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рынка в Новомосковске.
Как сообщает пресс-служба ведомства, был установлен факт реализации запрещенной молочной продукции — немецких сыров общим весом 10,7 кг.
Как уточнили в Россельхознадзоре, запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция была изъята из оборота и уничтожена путем измельчения с последующей денатурацией и помещением в контейнер твердых бытовых отходов на технической площадке рынка.
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