В Туле два трамвая сошли с рельсов
Оба инцидента произошли сегодня утром. О них Myslo сообщили очевидцы.
Сегодня около девяти утра на пересечении Советской и Коминтерна с рельсов во время поворота сошел трамвай. В результате происшествия никто не пострадал.
Еще один инцидент произошел на пр. Ленина. Также никто не пострадал. Кстати, на этом месте подобное происшествие случилось в прошлом году. Тогда, по сообщению «Тулгорэлектротранса», причиной стал посторонний предмет на рельсах.
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