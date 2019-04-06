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В Туле два трамвая сошли с рельсов

В Туле два трамвая сошли с рельсов

Оба инцидента произошли сегодня утром. О них Myslo сообщили очевидцы.

Сегодня около девяти утра на пересечении Советской и Коминтерна с рельсов во время поворота сошел трамвай. В результате происшествия никто не пострадал.

 
Еще один инцидент произошел на пр. Ленина. Также никто не пострадал. Кстати, на этом месте подобное происшествие случилось в прошлом году. Тогда, по сообщению «Тулгорэлектротранса», причиной стал посторонний предмет на рельсах.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:20 +8
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