ЧП в Туле: у свернувшего с рельсов трамвая отлетела тормозная колодка

Фото Юлии Александровой.

В момент происшествия в вагоне ехали около 10 пассажиров.

13 ноября утром на проспекте Ленина в районе площади Победы сошел с рельсов трамвай маршрута №14.

Как рассказала Myslo на месте происшествия одна из пассажирок, «трамвай ехал на этом участке очень быстро и на скорости зашёл в поворот» (в этом месте дорога изгибается. — Прим. Myslo).

В момент схода с рельсов у трамвая оторвалась тормозная колодка.