Фото Юлии Александровой.
ЧП в Туле: у свернувшего с рельсов трамвая отлетела тормозная колодка
В момент происшествия в вагоне ехали около 10 пассажиров.
13 ноября утром на проспекте Ленина в районе площади Победы сошел с рельсов трамвай маршрута №14.
Как рассказала Myslo на месте происшествия одна из пассажирок, «трамвай ехал на этом участке очень быстро и на скорости зашёл в поворот» (в этом месте дорога изгибается. — Прим. Myslo).
В момент схода с рельсов у трамвая оторвалась тормозная колодка.
В вагоне ехали около 10 человек, многие попадали от резкого торможения.
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