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ЧП в Туле: у свернувшего с рельсов трамвая отлетела тормозная колодка
Фото Юлии Александровой.

ЧП в Туле: у свернувшего с рельсов трамвая отлетела тормозная колодка

В момент происшествия в вагоне ехали около 10 пассажиров.

13 ноября утром на проспекте Ленина в районе площади Победы сошел с рельсов трамвай маршрута №14.

Как рассказала Myslo на месте происшествия одна из пассажирок, «трамвай ехал на этом участке очень быстро и на скорости зашёл в поворот» (в этом месте дорога изгибается. — Прим. Myslo).

В момент схода с рельсов у трамвая оторвалась тормозная колодка.

В вагоне ехали около 10 человек, многие попадали от резкого торможения.

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Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 1
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 2
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 3
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 4
Трамвай сошел с рельсов 13.11, Фото: 5
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