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Жительница Тульской области отсудила у школы 50 000 рублей в качестве моральной компенсации

Жительница Тульской области отсудила у школы 50 000 рублей в качестве моральной компенсации

Девочка на уроке физкультуры упала и ударилась головой, но медпомощь ей не оказали.

Киреевский районный суд удовлетворил частично иск И. Молостовой к Липковскому центру образования № 1 о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. Женщина действовала в интересах своей дочери.

9 октября прошлого года на уроке физкультуры, во время игры в баскетбол, ее дочь, оступившись, упала на пол и ударилась головой. В учебном заведении ребенку не оказали своевременную медицинскую помощь, вследствие чего состояние ее здоровья ухудшилось. Родители, узнали о случившемся от дочери и обратились за помощью в медицинское учреждение.

Истец заявила, что бездействием сотрудники школы ее ребенку причинен материальный ущерб и моральный вред, то есть физические и нравственные страдания. В связи с этим требовала компенсировать материальный ущерб в сумме 21 361 руб. 69 коп., а также 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решением суда с образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в сумме 50 000 рублей, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:32 +6
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