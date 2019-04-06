новости
новости
Регистрация
«Умирающий миллионер» обещал тулячке подарить свое состояние и украл у нее 1,5 тыс. долларов

«Умирающий миллионер» обещал тулячке подарить свое состояние и украл у нее 1,5 тыс. долларов

Сказка, в которой надеялась оказаться женщина, закончилась заявлением в полицию о мошенничестве.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась 32-летняя тулячка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества, в результате которого у неё было похищено 1,5 тысячи долларов США.

Она пояснила, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, который представился богатым бизнесменом, проживающим в одной из европейских стран, на счету которого находится почти 23 миллиона евро. В ходе общения он сообщил, что неизлечимо болен онкологическим заболеванием, и хочет ей подарить всё своё состояние.

Для решения юридических вопросов с претенденткой на наследство через мессенджер на связь вышел его «помощник». Во время переписки он попросил перевести на банковский счёт 1,5 тысячи долларов для оформления документов, что она и сделала.

Все эти события происходили более трёх месяцев назад, но никаких бумаг и обещанных крупных денежных сумм женщина до сих пор не получила.

Как оказалось, банковский счёт и номер абонента мессенджера зарегистрированы в двух разных странах Западной Африки.

В настоящее время сотрудниками отдела полиции «Советский» по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с незнакомыми людьми и ни в коем случае не переводить им деньги.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:21 +16
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествознакомство в интернете
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулгорэлектротранс: «Движение трамваев по ул. Советской восстановлено»
Тулгорэлектротранс: «Движение трамваев по ул. Советской восстановлено»
В Туле два трамвая сошли с рельсов
В Туле два трамвая сошли с рельсов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.