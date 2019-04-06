«Умирающий миллионер» обещал тулячке подарить свое состояние и украл у нее 1,5 тыс. долларов
Сказка, в которой надеялась оказаться женщина, закончилась заявлением в полицию о мошенничестве.
В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась 32-летняя тулячка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества, в результате которого у неё было похищено 1,5 тысячи долларов США.
Она пояснила, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, который представился богатым бизнесменом, проживающим в одной из европейских стран, на счету которого находится почти 23 миллиона евро. В ходе общения он сообщил, что неизлечимо болен онкологическим заболеванием, и хочет ей подарить всё своё состояние.
Для решения юридических вопросов с претенденткой на наследство через мессенджер на связь вышел его «помощник». Во время переписки он попросил перевести на банковский счёт 1,5 тысячи долларов для оформления документов, что она и сделала.
Все эти события происходили более трёх месяцев назад, но никаких бумаг и обещанных крупных денежных сумм женщина до сих пор не получила.
Как оказалось, банковский счёт и номер абонента мессенджера зарегистрированы в двух разных странах Западной Африки.