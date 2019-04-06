«Умирающий миллионер» обещал тулячке подарить свое состояние и украл у нее 1,5 тыс. долларов

Сказка, в которой надеялась оказаться женщина, закончилась заявлением в полицию о мошенничестве.

В дежурную часть отдела полиции «Советский» с заявлением обратилась 32-летняя тулячка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенничества, в результате которого у неё было похищено 1,5 тысячи долларов США.

Она пояснила, что в социальной сети познакомилась с мужчиной, который представился богатым бизнесменом, проживающим в одной из европейских стран, на счету которого находится почти 23 миллиона евро. В ходе общения он сообщил, что неизлечимо болен онкологическим заболеванием, и хочет ей подарить всё своё состояние.

Для решения юридических вопросов с претенденткой на наследство через мессенджер на связь вышел его «помощник». Во время переписки он попросил перевести на банковский счёт 1,5 тысячи долларов для оформления документов, что она и сделала.

Все эти события происходили более трёх месяцев назад, но никаких бумаг и обещанных крупных денежных сумм женщина до сих пор не получила.

Как оказалось, банковский счёт и номер абонента мессенджера зарегистрированы в двух разных странах Западной Африки.

В настоящее время сотрудниками отдела полиции «Советский» по данному факту проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление МВД России по Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с незнакомыми людьми и ни в коем случае не переводить им деньги.