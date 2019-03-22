новости
новости
Регистрация
Под Тулой при столкновении c грузовиком погиб водитель Renault
Фото Сергея Старикова

Под Тулой при столкновении c грузовиком погиб водитель Renault

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Как сообщает корреспондент Myslo, на дорожной развязке на трассе М-2 «Крым», неподалёку от МРЭО ГИБДД, двигавшийся в сторону Тулы грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.

По словам очевидцев, причиной столкновения стал выезд легковушки на полосу встречного движения. После столкновения грузовик протащил Renault несколько метров и буквально впечатал машину в металлическое ограждение. Водитель легковушки погиб на месте.

Информация о других пострадавших не поступала. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. В направлении Тулы наблюдается незначительное затруднение движения.

Галерея
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 1
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 2
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 3
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 4
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 5
Столкновение Renault и грузовика, Фото: 6
показать все фотографии
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:36 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавариястолкновение автомобилейавария с грузовикомпогиб в ДТПтрасса М2 Крым
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле устранят в ближайшие дни
Провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле устранят в ближайшие дни
Сотрудники ГИБДД проверят тульские маршрутки
Сотрудники ГИБДД проверят тульские маршрутки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.