Под Тулой при столкновении c грузовиком погиб водитель Renault

Фото Сергея Старикова

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Как сообщает корреспондент Myslo, на дорожной развязке на трассе М-2 «Крым», неподалёку от МРЭО ГИБДД, двигавшийся в сторону Тулы грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.

По словам очевидцев, причиной столкновения стал выезд легковушки на полосу встречного движения. После столкновения грузовик протащил Renault несколько метров и буквально впечатал машину в металлическое ограждение. Водитель легковушки погиб на месте.

Информация о других пострадавших не поступала. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. В направлении Тулы наблюдается незначительное затруднение движения.