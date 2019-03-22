Фото Сергея Старикова
Под Тулой при столкновении c грузовиком погиб водитель Renault
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
Как сообщает корреспондент Myslo, на дорожной развязке на трассе М-2 «Крым», неподалёку от МРЭО ГИБДД, двигавшийся в сторону Тулы грузовик столкнулся со встречным Renault Logan.
По словам очевидцев, причиной столкновения стал выезд легковушки на полосу встречного движения. После столкновения грузовик протащил Renault несколько метров и буквально впечатал машину в металлическое ограждение. Водитель легковушки погиб на месте.
Информация о других пострадавших не поступала. Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. В направлении Тулы наблюдается незначительное затруднение движения.
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