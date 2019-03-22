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Провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле устранят в ближайшие дни
Фото из архива MySlo

Провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле устранят в ближайшие дни

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с провалом дорожного покрытия на ул. Софьи Перовской:

«В связи с прокладкой водовода в зимний период и неблагоприятными погодными условиями, работы не были завершены в соответствии с предусмотренной нормативами технологией.

В ближайшие дни подрядчик выйдет на место и займётся устранением недостатков. Работы по благоустройству территории будут проведены при установлении стабильно положительной температуры воздуха».

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
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Место
Тулаулица Софьи Перовской

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