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Провал дороги на ул. Софьи Перовской в Туле устранят в ближайшие дни
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с провалом дорожного покрытия на ул. Софьи Перовской:
«В связи с прокладкой водовода в зимний период и неблагоприятными погодными условиями, работы не были завершены в соответствии с предусмотренной нормативами технологией.
В ближайшие дни подрядчик выйдет на место и займётся устранением недостатков. Работы по благоустройству территории будут проведены при установлении стабильно положительной температуры воздуха».
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