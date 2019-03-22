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Сотрудники ГИБДД проверят тульские маршрутки
На территории региона пройдёт двухдневный профильный рейд.
Сотрудники тульской Госавтоинспекции проведут на выходных рейд, цель которого – сокращение числа аварий с участием пассажирских автобусов, а также пресечение нарушений ПДД водителями маршрутных транспортных средств.
Кроме того, полицейские проверят соблюдение перевозчиками нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией транспорта и будут пресекать деятельность нелегальных перевозчиков.
С 22 по 24 марта на территории Тульской области пройдёт целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».
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