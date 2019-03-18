В Туле мужчина украл с витрины магазина велосипед

Мировым судом судебного участка №61 Привокзального судебного района Тулы вынесен обвинительный приговор ранее судимому 45-летнему местному жителю. Мужчина осужден за кражу.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, 2 октября прошлого года, около девяти часов утра злоумышленник, проходя мимо магазина игрушек, украл стоящий на витрине велосипед стоимостью 17586 рублей.

С учетом предыдущего приговора суд назначил вору наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сумма причиненного ущерба полностью взыскана с осужденного.