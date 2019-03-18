Тульские территории будут благоустраивать по-новому: 11 важных изменений

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Условия программы «Формирование современной городской среды» были скорректированы в соответствии с действующим законодательством.

Во время заседания муниципальных общественных комиссий в администрации Тулы была утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы». В неё были внесены изменения.

1. Срок программы продлен до 2024 года. Инициатива оказалась очень популярной и вызвала интерес у туляков – для участия в программе уже принято 751 заявление.

2. Обязательным условием для благоустройства общественных пространств является проведение рейтингового голосования. Оно уже проводилось трижды. Недавно туляки решили, какие объекты благоустроят в 2020 – это будет Кировский сквер и проспект Ленина.

3. При выполнении дополнительных работ по благоустройству предусматривается обязательное софинансирование от жителей – не менее 20%. Верхний предел участия туляков в финансировании – 50% от общей стоимости дополнительных работ. Это правило будет распространяться на заявки, поданные после 20 февраля 2019 года. Для выполнения минимального перечня мероприятий по благоустройству финансовое участие жильцов не требуется.

4. Во дворах, где будут проводиться работы по благоустройству, должны быть сформированы земельные участки. Среди территорий, запланированных к участию в программе на 2019 год, выявлено 6 дворов, где участки не поставлены на кадастровый учёт. Эта работа сейчас ведётся.

5. Работы будут проводиться при условии принятия новых элементов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома. Ранее элементы благоустройства передавались жителям в безвозмездное пользование на семь лет.

6. В программу будут включены мероприятия по преобразованию отрасли городского хозяйства через внедрение цифровых технологий и платформенных решений. В Туле этот проект будет пилотным – в 2019 году на площади перед Главпочтамтом установят 14 распознающих и 6 обзорных камер.

7. В программе благоустройства не смогут участвовать территории, расположенные рядом с ветхими и аварийными домами, а также территории, которые планируется изъять для муниципальных или государственных нужд.

8. Принимается новая стоимость работ с учетом новых расценок из минимального и дополнительного перечней.

10. В перечень добавлены дополнительные виды работ: устройство новых и ремонт существующих парковочных карманов, разворотных колец и пожарных разъездов.

11. Работы по благоустройству будут синхронизироваться с плановыми работами управляющих и ресурсоснабжающих компаний.