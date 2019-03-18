Сотрудники кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

Горячая линия будет работать в среду, 20 марта, с 10 до 12 часов.

В Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная горячая линия для граждан по вопросу получения документов с помощью курьерской доставки.

Напомним, с помощью этого способа выписку из Единого государственного реестра недвижимости граждане смогут получить за один рабочий день без посещения МФЦ.