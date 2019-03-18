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Сотрудники кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

Сотрудники кадастровой палаты ответят на вопросы туляков

Горячая линия будет работать в среду, 20 марта, с 10 до 12 часов.

В Кадастровой палате по Тульской области состоится телефонная горячая линия для граждан по вопросу получения документов с помощью курьерской доставки.

Напомним, с помощью этого способа выписку из Единого государственного реестра недвижимости граждане смогут получить за один рабочий день без посещения МФЦ.

Получить ответы на интересующие вопросы можно 20 марта, с 10.00 до 12.00, по телефону: 77-32-78.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:27 0
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