Узловчанина оштрафовали за публикацию в «Одноклассниках»

Фото: https://storage.weacom.ru

По решению суда мужчина должен заплатить 11 тысяч рублей

В Узловой Тульской области прокуратура заинтересовалась страничкой одного из местных жителей в социальной сети «Одноклассники». В ходе проверки выяснилось, что мужчина разместил оскорбительные высказывания в отношении группы лиц по признакам национальности.

- Страница в социальной сети указанного лица является публичной, открыта для доступа любого заинтересованного лица, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки заместителем Узловского межрайпрокурора в отношении В. было возбуждено дело по ст. 20.3.1(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.

Суд постановил привлечь В. к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.