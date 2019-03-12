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Узловчанина оштрафовали за публикацию в «Одноклассниках»
Фото: https://storage.weacom.ru

Узловчанина оштрафовали за публикацию в «Одноклассниках»

По решению суда мужчина должен заплатить 11 тысяч рублей

В Узловой Тульской области прокуратура заинтересовалась страничкой одного из местных жителей в социальной сети «Одноклассники». В ходе проверки выяснилось, что мужчина разместил оскорбительные высказывания в отношении группы лиц по признакам национальности.
 

- Страница в социальной сети указанного лица является публичной, открыта для доступа любого заинтересованного лица, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки заместителем Узловского межрайпрокурора в отношении В. было возбуждено дело по ст. 20.3.1(возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.
 
Суд постановил привлечь В. к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:31 +7
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Узловая

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