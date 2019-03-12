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Уровень воды в Упе вырос на 40 сантиметров
Фото из архива Myslo.

Уровень воды в Упе вырос на 40 сантиметров

При наихудшем сценарии спасатели прогнозируют подтопление до 76 жилых домов частного сектора в двух МО Тульской области.

За последние трое суток уровень воды в реке Упа вырос на 40 см. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тулы. 

При наихудшем сценарии спасатели прогнозируют в 2019 году подтопление до 76 жилых домов частного сектора в двух МО Тульской области - в д. Нижние Присады и с. Дедилово Киреевского района. Также под воду могут уйти 23 низководных моста в 13 МО (Белевском, Веневском, Воловском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Щекинском, Ясногорском районах, ГО Ефремов и ГО Тула), из-за этого может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

Также возможно подтопление участка автомобильной дороги муниципального значения Ефремов – Данков около с. Шилово, протяженностью 800 м.

Мониторинг паводковой обстановки на реках области осуществляется семью гидрологическими постами Тульского ЦГМС. С началом прохождения паводка планируется развернуть 20 дополнительных временных водомерных постов силами администраций муниципальных образований области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, территория возможного подтопления находится под непрерывным наблюдением специалистами систем космического мониторинга.

Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах подтопления на период противопаводкового периода создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС в составе 6941 человек и 1234 единицы техники, 9 единиц беспилотных летательных аппаратов, 36 единиц плавательных средств, в том числе сил и средств МЧС – 1018 человек, 239 единицы техники, 9 единиц беспилотных летательных аппаратов, 18 единиц плавательных средств и необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов.

Ситуация по развитию паводковой обстановки в Тульской области находится под постоянным контролем регионального управления МЧС, органов местного самоуправления и всех взаимодействующих структур.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +4
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