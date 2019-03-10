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Сгоревший на ул. Лейтейзена Jaguar принадлежит участнику конфликта со стрельбой
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сгоревший на ул. Лейтейзена Jaguar принадлежит участнику конфликта со стрельбой

По словам очевидцев, именно возле этой машины и произошла потасовка.

Ранее мы сообщали о том, что на ул. Лейтейзена в Туле сгорел припаркованный Jaguar. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в воскресенье 10 марта, в 5.37 утра. Пожарные прибыли на место всего через пять минут, но огонь уже успел повредить передние колеса, моторный отсек и приборную панель.
 
По словам очевидцев, этот автомобиль принадлежит одному из участников конфликта со стрельбой, который произошел 7 марта напротив ресторана «Гости».
Кстати, место возгорания Jaguar XF и место потасовки находятся на одной и той же парковке.
Напомним, по предварительной информации, один из участников конфликта применил травматическое оружие.
 
Связаны ли между собой эти происшествия предстоит установить сотрудникам полиции.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 21:56 +1
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