Сгоревший на ул. Лейтейзена Jaguar принадлежит участнику конфликта со стрельбой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По словам очевидцев, именно возле этой машины и произошла потасовка.

Ранее мы сообщали о том, что на ул. Лейтейзена в Туле сгорел припаркованный Jaguar. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в воскресенье 10 марта, в 5.37 утра. Пожарные прибыли на место всего через пять минут, но огонь уже успел повредить передние колеса, моторный отсек и приборную панель.

По словам очевидцев, этот автомобиль принадлежит одному из участников конфликта со стрельбой, который произошел 7 марта напротив ресторана «Гости».

Кстати, место возгорания Jaguar XF и место потасовки находятся на одной и той же парковке.

Напомним, по предварительной информации, один из участников конфликта применил травматическое оружие.