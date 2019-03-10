Погода в Туле 11 марта: дождь, ветер, до +5 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно. Ночью и днём умеренный дождь (по данным сайта «Метеоинфо», до 6 мм).

Ветер западный, юго-западный, до десяти метров в секунду. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха по области ночью – от -3 до +2, днём – от нуля до пяти градусов тепла. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.