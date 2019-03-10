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На ул. Фрунзе машина «сбежала от водителя» и попала в ДТП
Фото: стоп-кадр из видео

На ул. Фрунзе машина «сбежала от водителя» и попала в ДТП

Скорее всего причиной автоаварии стала невнимательность владельца первого авто, который забыл поставить «ласточку» на ручной тормоз.

Очевидец разместил на видеохостинге YouTube видео необычного момента столкновения двух легковых автомобилей. На кадрах видно, как машина без водителя пересекает проезжую часть и врезается в припаркованное на обочине авто.
 
Пострадавших в результате ДТП нет. Скорее всего причиной автоаварии стала невнимательность владельца первого авто, который забыл поставить свою «ласточку» на ручной тормоз.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 21:24 +4
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