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Возле тульского ресторана произошла драка

Возле тульского ресторана произошла драка

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Около двух часов назад возле ресторана «Гости» на улице Лейтейзена между двумя мужчинами произошла потасовка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. По неподтвержденной информации, один из участников инцидента мог применить оружие.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские:

«Установлен вероятный инициатор инцидента. Он доставлен в отдел полиции «Советский» для разбирательства. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются».

сегодня, в 17:37 +7
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