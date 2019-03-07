Возле тульского ресторана произошла драка

Около двух часов назад возле ресторана «Гости» на улице Лейтейзена между двумя мужчинами произошла потасовка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. По неподтвержденной информации, один из участников инцидента мог применить оружие.

В пресс-службе УМВД по Тульской области сообщили, что на место происшествия незамедлительно прибыли полицейские:

«Установлен вероятный инициатор инцидента. Он доставлен в отдел полиции «Советский» для разбирательства. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются».