На улице Лейтейзена в Туле загорелась дорогая иномарка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пожарным удалось справиться с огнём за три минуты, никто не пострадал.

В 5.37 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на улице Лейтейзена. Там загорелся автомобиль Jaguar XF.

Два пожарных расчёта прибыли на место через пять минут. В 5.45 огонь был потушен, никто не пострадал. У машины обгорели передние колеса, выгорел моторный отсек, оплавилась приборная панель.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.