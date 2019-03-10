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На улице Лейтейзена в Туле загорелась дорогая иномарка
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Лейтейзена в Туле загорелась дорогая иномарка

Пожарным удалось справиться с огнём за три минуты, никто не пострадал.

В 5.37 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на улице Лейтейзена. Там загорелся автомобиль Jaguar XF.

Два пожарных расчёта прибыли на место через пять минут. В 5.45 огонь был потушен, никто не пострадал. У машины обгорели передние колеса, выгорел моторный отсек, оплавилась приборная панель. 

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:55 +8
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