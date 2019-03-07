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В Тульской области главбух школы похитила 3000 рублей, а заплатит в 40 раз больше

В Тульской области главбух школы похитила 3000 рублей, а заплатит в 40 раз больше

Женщина воспользовалась тем, что у нее был доступ к электронной подписи директора школы.

В Арсеньевском районе вынесен приговор 52-летней женщине, главному бухгалтеру одного из общеобразовательных учреждений поселка Славный. Она признана виновной в присвоении бюджетных средств.

Днем 11 марта 2016 года обвиняемая, находясь в своем рабочем кабинете, оформила на компьютере платежное поручение на перечисление 3000 рублей с лицевого счета школы на свой счет. Документ она подписала своей электронной подписью и электронной подписью директора, которые находились в свободном доступе. На основании этого деньги были зачислены ей на счет.

Таким образом, обвиняемая причинила имущественный вред администрации муниципального образования Славный Арсеньевского района Тульской области в размере 3000 рублей.

Приговором суда женщина оштрафована на 120 000 рублей.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:15 0
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