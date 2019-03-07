9 марта жительницы Тульской области смогут бесплатно проверить здоровье
В Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье».
9 марта 2019 года в Тульской области состоится профилактическая акция «Женское здоровье». Акция приурочена к Международному женскому дню и направлена на сохранение здоровья женщин, а также выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.
Все участники акции смогут бесплатно пройти обследования:
- флюорография легких,
- маммография,
- ультразвуковое исследование молочной железы,
- осмотр полости рта,
- аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта,
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи.
Кроме того, будет производиться экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей и экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.
По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами и даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости — рекомендации по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.
К участию в акции будут привлечены волонтеры-медики, которые проведут анкетирование среди участниц акции по определению их отношения к своему здоровью, а также будут распространять различные информационные материалы.
Приглашаем всех женщин, которым небезразлично их здоровье, 9 марта 2019 года с 11.00 до 16.00 принять активное участие в акции.
Места проведения акции:
- в Туле — площадь ТРЦ «Макси»;
- в Алексине — Центральная площадь;
- в Ефремове — площадка гипермаркета «Магнит»;
- в Новомосковске — Центральная площадь;
- в Суворове — Дворцовая площадь.