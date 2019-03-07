9 марта жительницы Тульской области смогут бесплатно проверить здоровье

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9 марта 2019 года в Тульской области состоится профилактическая акция «Женское здоровье». Акция приурочена к Международному женскому дню и направлена на сохранение здоровья женщин, а также выявление хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Все участники акции смогут бесплатно пройти обследования:

флюорография легких,

маммография,

ультразвуковое исследование молочной железы,

осмотр полости рта,

аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта,

дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний и рака кожи.

Кроме того, будет производиться экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей и экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами и даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости — рекомендации по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

К участию в акции будут привлечены волонтеры-медики, которые проведут анкетирование среди участниц акции по определению их отношения к своему здоровью, а также будут распространять различные информационные материалы.

Приглашаем всех женщин, которым небезразлично их здоровье, 9 марта 2019 года с 11.00 до 16.00 принять активное участие в акции.

Места проведения акции: