Тулячка стала финалистом национальной премии «Бизнес-Успех»
Накануне в Москве состоялся финал национальной премии «Бизнес-Успех».
В этом году в финал конкурса от Тульской области вышли Иван Крючков, Инна Давлетшина, Иван Пахомов и Алла Штауб.
В номинации «Лучший интернет-проект» победителем стала Алла Штауб из интернет-агентства «Диал студия».
«Основная задача премии — показать работу малого бизнеса, а также людей, которые дают работу другим, платят налоги, делают перспективные проекты. Тульская область показала отличные результаты», — отметил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
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