новости
новости
Регистрация
Тулячка стала финалистом национальной премии «Бизнес-Успех»

Тулячка стала финалистом национальной премии «Бизнес-Успех»

Накануне в Москве состоялся финал национальной премии «Бизнес-Успех».

В этом году в финал конкурса от Тульской области вышли Иван Крючков, Инна Давлетшина, Иван Пахомов и Алла Штауб.

В номинации «Лучший интернет-проект» победителем стала Алла Штауб из интернет-агентства «Диал студия».

«Основная задача премии — показать работу малого бизнеса, а также людей, которые дают работу другим, платят налоги, делают перспективные проекты. Тульская область показала отличные результаты», — отметил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

сегодня, в 13:45 0
Другие статьи по темам
Событие
премия Бизнес-успехТульская область
Люди
Алла Штауб

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Цирк больших зверей в Туле: милый жираф Багир готов целовать и удивлять зрителей
Цирк больших зверей в Туле: милый жираф Багир готов целовать и удивлять зрителей
В Тульской области главбух школы похитила 3000 рублей, а заплатит в 40 раз больше
В Тульской области главбух школы похитила 3000 рублей, а заплатит в 40 раз больше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.