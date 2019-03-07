Тулячка стала финалистом национальной премии «Бизнес-Успех»

В этом году в финал конкурса от Тульской области вышли Иван Крючков, Инна Давлетшина, Иван Пахомов и Алла Штауб.

В номинации «Лучший интернет-проект» победителем стала Алла Штауб из интернет-агентства «Диал студия».

«Основная задача премии — показать работу малого бизнеса, а также людей, которые дают работу другим, платят налоги, делают перспективные проекты. Тульская область показала отличные результаты», — отметил председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.