новости
новости
Регистрация
Туляк обокрал подругу после ссоры с ней

Туляк обокрал подругу после ссоры с ней

Мужчина похитил из ее квартиры золотые украшения, мобильные телефоны и деньги на 180 тысяч рублей.

В Туле в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина заявила, что у нее из квартиры неизвестный украл золотые украшения, мобильные телефоны и денежные средства на общую сумму 180 тысяч рублей.

- Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции предположили, что хищение совершено путем свободного доступа. Поэтому в первую очередь на причастность к краже проверялись лица, которые могли беспрепятственно входить в жилище, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозрение пало на 36-летнего близкого знакомого потерпевшей. Выяснилось, что накануне кражи он поссорился с потерпевшей. При этом мужчина оставался в квартире и знал, где могут находиться ценности.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кражаобокрал подругууголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Столовую санатория «Краинка» закрыли на 90 суток
Столовую санатория «Краинка» закрыли на 90 суток
С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина
С восьмого этажа дома на ул. Пролетарской в Туле выпал мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.