Туляк обокрал подругу после ссоры с ней

Мужчина похитил из ее квартиры золотые украшения, мобильные телефоны и деньги на 180 тысяч рублей.

В Туле в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина заявила, что у нее из квартиры неизвестный украл золотые украшения, мобильные телефоны и денежные средства на общую сумму 180 тысяч рублей.

- Работавшие на месте происшествия сотрудники полиции предположили, что хищение совершено путем свободного доступа. Поэтому в первую очередь на причастность к краже проверялись лица, которые могли беспрепятственно входить в жилище, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозрение пало на 36-летнего близкого знакомого потерпевшей. Выяснилось, что накануне кражи он поссорился с потерпевшей. При этом мужчина оставался в квартире и знал, где могут находиться ценности.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.