новости
новости
Регистрация
Столовую санатория «Краинка» закрыли на 90 суток

Столовую санатория «Краинка» закрыли на 90 суток

Напомним, ранее там 28 человек подхватили инфекцию.

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов Суворовского и Белевского районов исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности столовой санатория.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах при приготовлении пищи и напитков, их хранении.

Выявленные нарушения являются непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан, на основании чего суд постановил приостановить деятельность столовой санатория «Краинка» сроком на 90 суток.

В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.

Судебным приставом-исполнителем решение суда исполнено в полном объеме.

 

Напомним, в санатории «Краинка» было зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие — взрослые.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарных требований при организации питания. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд.

Специалисты сделали вывод, что, предположительно, групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции — пищевой.

Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

По данному факту прокуратура проводит проверку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:55 +5
Другие статьи по темам
Место
ТулаКраинка
Прочее
санаторий Краинкасудебные приставызакрыта столовая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Наледь упала на машину на ул. Мезенцева в Туле
Наледь упала на машину на ул. Мезенцева в Туле
Туляк обокрал подругу после ссоры с ней
Туляк обокрал подругу после ссоры с ней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.