Столовую санатория «Краинка» закрыли на 90 суток

Напомним, ранее там 28 человек подхватили инфекцию.

Судебные приставы-исполнители отдела судебных приставов Суворовского и Белевского районов исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности столовой санатория.

В ходе проведения проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах при приготовлении пищи и напитков, их хранении.

Выявленные нарушения являются непосредственной угрозой жизни и здоровью граждан, на основании чего суд постановил приостановить деятельность столовой санатория «Краинка» сроком на 90 суток.

В указанный срок руководство организации обязано устранить выявленные нарушения.

Судебным приставом-исполнителем решение суда исполнено в полном объеме.

Напомним, в санатории «Краинка» было зарегистрировано 28 случаев заболевания кишечной инфекцией среди пациентов. Все заболевшие — взрослые.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 15 февраля организован выезд всех пациентов санатория.

При проведении санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарных требований при организации питания. Составлен протокол о временном запрете деятельности пищеблока санатория, материалы на приостановление деятельности переданы для рассмотрения в суд.

Специалисты сделали вывод, что, предположительно, групповая заболеваемость вызвана норовирусами. Путь передачи инфекции — пищевой.

Распространению инфекции послужило неудовлетворительное санитарное состояние пищеблока и грубые нарушения санитарных норм и правил при организации общественного питания.

По данному факту прокуратура проводит проверку.