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Каждое третье преступление в Тульской области совершено в состоянии опьянения

Каждое третье преступление в Тульской области совершено в состоянии опьянения

Региональная прокуратура проанализировала данные о преступности за первый месяц 2019 года.

В Привокзальном районе Тулы, а также в Куркинском и Алексинском районах области число зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 70%. В Центральном районе областного центра этот показатель вырос на 57,7%.

Снижение преступности на 84,6% отмечено в Воловском районе, также улучшилась обстановка в Дубенском, Одоевском, Веневском и Тепло-Огаревском районах. В результате преступных посягательств погибли 26 человек, ещё 23 получили тяжкие повреждения.

Около половины всех зарегистрированных преступлений – хищения чужого имущества: 329 краж, 37 грабежей, семь разбоев и 102 мошенничества. Каждое двадцатое преступление – квартирная кража.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с январем прошлого года, увеличилось на 29,4 % и составило 22 эпизода. Выявлено 76 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – на 15,5 % меньше, чем в прошлом году.

В общественных местах зарегистрировано 319 преступлений. Более половины преступлений совершено рецидивистами, каждое третье совершено в состоянии алкогольного опьянения.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +3
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