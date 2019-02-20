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В Туле на улице Рязанской столкнулись пять автомобилей
Кадр из видео

В Туле на улице Рязанской столкнулись пять автомобилей

По предварительной информации, пострадал водитель одной из машин.

Как сообщают очевидцы, на улице Рязанской, рядом с супермаркетом Spar произошло попутное столкновение пяти автомобилей: Daewoo, Suzuki, BMW, Kia и «Лады».

Судя по всему, причиной аварии стала внезапная остановка Suzuki, а остальные водители не успели отреагировать на изменение дорожной ситуации. По предварительным данным, пострадал водитель одной из машин.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:40 +4
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Место
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