В Туле на улице Рязанской столкнулись пять автомобилей

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По предварительной информации, пострадал водитель одной из машин.

Как сообщают очевидцы, на улице Рязанской, рядом с супермаркетом Spar произошло попутное столкновение пяти автомобилей: Daewoo, Suzuki, BMW, Kia и «Лады».

Судя по всему, причиной аварии стала внезапная остановка Suzuki, а остальные водители не успели отреагировать на изменение дорожной ситуации. По предварительным данным, пострадал водитель одной из машин.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.