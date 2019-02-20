Где в Туле отключат свет 21 февраля

С 9 до 17 часов будут отключены от электричества следующие дома:

п. Хомяково: ул. Низинная,

ул. Заречная,

пер. Отбойный, 1-38,

ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 19, 21, 2-16 (чётн.),

пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.),

пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

Мясново: ул. Кабакова, 77-а, 79,

ул. М. Жукова, 6-а, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-б, 14-в, 14-г,

п. Октябрьский: 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

25-й пр-д, 44,

ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33, 35,

ул. Тесницкая, 3, 8, 9, 30,

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 1-13-а,

ул. Богучаровская, 9, 20, 21, 24, 32-а, 30-а, 28, 38,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Малаховская, 24,

21-й Горельский пр-д, 53, 57,

ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Газовая, 33-47 (нечётн.),

пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29,

ул. Ивана Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.),

ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.),

ул. Щепкина, 20-50 (чётн.),

ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),

пер. Южный, 1-12,

ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. 2-я Трубная, 3-9 (нечётн.), 4,

ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2-6 (чётн.),

1-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 11,

ул. Болдина, 23-а, 27, 29, 43, 45,

ул. Лермонтова, 3-14,

ул. Короленко, 11-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.),

ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 3-9 (нечётн.),

ул. Шота Руставели, 21-а-29 (нечётн.), 16-22 (чётн.).