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В Туле умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП
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В Туле умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП

Автоавария произошла рядом с домом №69 по Одоевскому шоссе.

Утром 19 февраля у дома №69 по Одоевскому шоссе у 55-летнего водителя Renault Duster, предположительно, случился сердечный приступ прямо во время движения.

В этот момент автомобиль выезжал с прилегающей территории. Во время приступа водитель нажал на педаль газа, и Duster вырулил на Одоевское шоссе, врезавшись в грузовик Merсedes.

Автомобиль остановился только потому, что наехал на сугроб и сел на днище. Заглушить машину удалось только через несколько минут.

Водитель скончался до приезда медиков. На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиции.

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ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 1
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 2
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 3
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 4
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 5
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 6
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 7
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 8
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 9
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 10
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 11
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 12
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 13
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 14
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 15
ДТП Одоевское шоссе, 19.02.19, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:46 +8
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