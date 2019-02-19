В Туле умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП

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Автоавария произошла рядом с домом №69 по Одоевскому шоссе.

Утром 19 февраля у дома №69 по Одоевскому шоссе у 55-летнего водителя Renault Duster, предположительно, случился сердечный приступ прямо во время движения.

В этот момент автомобиль выезжал с прилегающей территории. Во время приступа водитель нажал на педаль газа, и Duster вырулил на Одоевское шоссе, врезавшись в грузовик Merсedes.

Автомобиль остановился только потому, что наехал на сугроб и сел на днище. Заглушить машину удалось только через несколько минут.

Водитель скончался до приезда медиков. На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и полиции.