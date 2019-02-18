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В Туле больше сотни пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД

В Туле больше сотни пешеходов оштрафовали за нарушение ПДД

Нарушители переходили дорогу в неположенном месте.

С 8 по 15 февраля в Туле сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Рейд направлен не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих дорогу в неположенном месте.
 
За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено:
  • 103 пешехода по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ;
  • 45 водителей по ст. 12.18 КоАП РФ.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам: передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств.
 
Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
 
Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!
 
Уважаемые водители! ГИБДД Тульской области призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.
 
Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны, и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.
 
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:30 +9
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