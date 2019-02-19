Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»
Просмотры состоятся 1 и 15 марта.
Центр подготовки юных футболистов академия «Арсенал» объявляет конкурсный набор детей в команды 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.
Просмотр будет проводиться в манеже Детской академии футбола Дмитрия Аленичева (Тула, ул. Луначарского, 63-д) по следующему расписанию:
1 марта:
- 12.00 — 2008 год рождения;
- 14.00 — 2007 год рождения.
15 марта:
- 15.00 — 2006 год рождения;
- 17.00 — 2005 год рождения.
При себе иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении/паспорт.
Предварительная регистрация по телефону приветствуется. Контактный телефон: (4872) 52−52−87.
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