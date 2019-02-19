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Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»

Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»

Просмотры состоятся 1 и 15 марта.

Центр подготовки юных футболистов академия «Арсенал» объявляет конкурсный набор детей в команды 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Просмотр будет проводиться в манеже Детской академии футбола Дмитрия Аленичева (Тула, ул. Луначарского, 63-д) по следующему расписанию:

1 марта:

  • 12.00 — 2008 год рождения;
  • 14.00 — 2007 год рождения.

15 марта:

  • 15.00 — 2006 год рождения;
  • 17.00 — 2005 год рождения.

При себе иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении/паспорт.

Предварительная регистрация по телефону приветствуется. Контактный телефон: (4872) 52−52−87.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 +6
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