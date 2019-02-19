Юных футболистов приглашают в академию тульского «Арсенала»

Центр подготовки юных футболистов академия «Арсенал» объявляет конкурсный набор детей в команды 2005, 2006, 2007 и 2008 годов рождения.

Просмотр будет проводиться в манеже Детской академии футбола Дмитрия Аленичева (Тула, ул. Луначарского, 63-д) по следующему расписанию:

1 марта:

12.00 — 2008 год рождения;

14.00 — 2007 год рождения.

15 марта:

15.00 — 2006 год рождения;

17.00 — 2005 год рождения.

При себе иметь: спортивную форму и обувь, медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для занятий футболом, свидетельство о рождении/паспорт.

Предварительная регистрация по телефону приветствуется. Контактный телефон: (4872) 52−52−87.