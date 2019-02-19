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В Донском с балкона третьего этажа выпал мужчина
Фото из архива Myslo.

В Донском с балкона третьего этажа выпал мужчина

Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами.

Как стало известно Myslo, вечером 18 февраля в Донскую городскую больницу госпитализировали 52-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего переломы костей ног, таза, грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
 

По имеющейся на настоящий момент информации, житель микрорайона Новоугольный получил травмы при падении с балкона третьего этажа одного из домов по ул. Комсомольской. По факту происшествия проводится проверка.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:20 +4
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