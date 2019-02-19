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В Центральном округе Тулы 20 февраля отключат светофор

В Центральном округе Тулы 20 февраля отключат светофор

Это связано с удалением аварийных деревьев на Щекинском шоссе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в среду, 20 февраля, в Центральном округе Тулы, на пересечении Щекинского шоссе и улице Шоссейной временно отключат светофор.

Отключение связано с проведением работ по удалению аварийных деревьев. Светофор не будет работать с 9.20 до 13.00. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот участок.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:43 +2
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