В Центральном округе Тулы 20 февраля отключат светофор

Это связано с удалением аварийных деревьев на Щекинском шоссе.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в среду, 20 февраля, в Центральном округе Тулы, на пересечении Щекинского шоссе и улице Шоссейной временно отключат светофор.

Отключение связано с проведением работ по удалению аварийных деревьев. Светофор не будет работать с 9.20 до 13.00. Будьте внимательны и осторожны, проезжая этот участок.