В тульских магазинах продаются апельсины с червями

Фото Екатерины Маклиновой

Один такой фрукт попал на стол тулячке Екатерине Маклиновой.

Девушка разместила на своей странице «ВКонтакте» фотографию апельсина, купленного в одном из городских супермаркетов. Прямо в мякоти плода ползали коричневые червяки.

Червивые фрукты на прилавках российских магазинов совсем не редкость. Если учесть, что большинство апельсинов и мандаринов, продающихся в это время года, выращены в Марокко, скорее всего, маленькие тёмные червяки – личинки средиземноморской плодовой мухи, которые развиваются преимущественно в цитрусовых.

Если вы обнаружили нечто подобное на своём столе – сохраните чек и проверьте этикетку на пакете, в котором продавались фрукты. На ней должна содержаться о стране происхождения плодов, компании-импортере, дате фасовки и сроках хранения.

С этой информацией вы можете обратиться в Управление Роспотребнадзора по адресу: ул. Оборонная, д. 114, или по телефонам: 31-28-79 и 55-55-50.

Сотрудники ведомства проведут проверку и, при наличии нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, привлекут продавцов к ответственности.